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Communautaire

Premier tirage au profit du Centre de répit Théo Vallières

Premier tirage au profit du Centre de répit Théo Vallières
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Windsor — Dans le cadre de la campagne de financement du Centre de répit Théo Vallières, Roxanne et Théo Vallières du centre avec Juli Lemay, directrice du journal Actualités — L’Étincelle ont procédé à un premier tirage le 9 octobre 2025.

France Lavertue a gagné 700 $ alors que Francis Corriveau reçoit 250 $.

Pas moins de 400 billets ont été vendus au coût de 60 $ l’unité.

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Quatrième « Journée poutine cochonne » du Porc des Roy au profit de l’ACFA
CommunautairePublié le 18 septembre 2026

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Danville  — Le samedi 19 septembre prochain, la quatrième édition de la Journée poutine cochonne sera organisée par la Boucherie à la Ferme Le Porc des Roy en collaboration avec de nombreux partenaires, y compris les éleveurs de porcs de l’Estrie.  Cet événement thématique a pour but de recueillir des fonds pour l’organisme « au ...

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