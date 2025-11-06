Premier tirage au profit du Centre de répit Théo Vallières

Windsor — Dans le cadre de la campagne de financement du Centre de répit Théo Vallières, Roxanne et Théo Vallières du centre avec Juli Lemay, directrice du journal Actualités — L’Étincelle ont procédé à un premier tirage le 9 octobre 2025.

France Lavertue a gagné 700 $ alors que Francis Corriveau reçoit 250 $.

Pas moins de 400 billets ont été vendus au coût de 60 $ l’unité.