La Table de concertation pour les aînés lance son calendrier-bottin 2026

Windsor - La Table de concertation pour les aînés vient tout juste de lancer l’édition 2026 de son calendrier-bottin.

Le lancement s’est déroulé le jeudi 30 octobre dernier au Centre le Bel-Âge de Windsor devant plusieurs dignitaires locaux.

« Le calendrier-bottin, c’est plus qu’un calendrier. C’est plus qu’un bottin. C’est en fait un lieu de célébration. C’est un véhicule pour honorer les aînés sur le territoire du Val-Saint-François », souligne Sonia Trépanier, coordonnatrice de la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François.

Dans ce calendrier-bottin, la table de concertation rend hommage à 14 aînés du Val-Saint-François (dix personnes et deux couples) et livre des informations pertinentes sur les services offerts dans la communauté.

« C’est beaucoup de travail. La préparation et la production du calendrier-bottin se sont très bien passées. Nous avons choisi d’aller à la rencontre de ces 14 aînés-là. Nous avons reçu un accueil extraordinaire », soutient la coordonnatrice de la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François.

Les 14 aînés ont été choisis par leurs pairs sur le territoire du Val-Saint-François. « Les gens ont ainsi proposé des aînés qui ont une implication importante dans la communauté. Finalement, ce sont les trois comités des sages (Valcourt, Richmond et Windsor), composés des gens dans le calendrier-bottin de l’année précédente, et des gens de la Table de concertation, qui ont fait le dernier choix », précise Mme Trépanier.

Ainsi, Micheline Jeanson (janvier), Claude Lefebvre (février), Sylvia Wheeler (mars), Daryl Grainger (avril), Yvon et Thérèse Martin (mai), Pauline Leclerc (juin), Siemy Stelwagen (juillet), Michel Carbonneau et Édith Fournier (août), Madeleine Côté (septembre), Claude Richard (octobre), Marielle Pépin-Morin (novembre) ainsi que Gaston Frappier (décembre) ont été honorés dans le calendrier-bottin.

Le tout nouveau calendrier-bottin 2026 est maintenant disponible dans les centres d’action bénévole de Valcourt, de Richmond et de Windsor. Les responsables du projet ont fait imprimer 4000 exemplaires du calendrier-bottin.

Dans le cadre de la préparation du calendrier-bottin 2026, des hommages à ces personnes ont été recueillis. Lors du lancement, les gens apparaissant dans le calendrier-bottin ont reçu un recueil de ces hommages.

« Quel beau projet ! Ce n’est pas un calendrier comme les autres. C’est un calendrier qui est vivant », lance le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, présent lors du lancement.