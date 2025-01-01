Semaine nationale des CJE : célébrer la jeunesse, l’audace et la solidarité régionale

Val-des-Sources — Le Québec s’apprête à célébrer la toute première Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui se tiendra du 27 au 31 octobre 2025, sous le thème : « Leur avenir, notre force. Leur voix, notre mission. »

À cette occasion, le CJE Destination Carrefour s’unit au CJE du comté de Johnson et aux 111 CJE du Québec pour mettre en lumière le rôle essentiel qu’ils jouent dans la vie des jeunes adultes. Ensemble, ces organismes accompagnent plus de 200 000 jeunes chaque année dans leurs démarches d’emploi, de formation, de projet ou d’engagement citoyen.

Présents partout au Québec, les CJE offrent bien plus qu’un service d’accompagnement : ils constituent de véritables milieux de vie où les personnes sont écoutées, soutenues et outillées pour concrétiser leurs ambitions. Que ce soit pour trouver un emploi, retourner aux études, s’impliquer dans sa communauté ou entreprendre un projet, les CJE sont là pour ouvrir des portes et nourrir la confiance.

« La Semaine nationale des CJE est l’occasion de mettre en lumière la richesse et le potentiel de nos jeunes. Au sein des CJE, nous croyons qu’ils sont des bâtisseurs d’avenir, prêts à se réaliser et à contribuer à l’évolution du marché du travail. » — Jade Lescault, directrice du CJE Destination Carrefour

Cette semaine est l’occasion de rappeler que les CJE sont bien plus que des services d’aide à l’emploi : ils sont des partenaires de vie pour les jeunes, les accompagnant dans leurs choix, leurs défis et leurs réussites.

« Ensemble, nos CJE forment un réseau fort, ancré dans les réalités de nos milieux. Nous travaillons côte à côte pour que chaque jeune puisse trouver sa place dans sa communauté et s’y épanouir. — Jacques Gosselin, directeur du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson