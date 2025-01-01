X
Rechercher
Publicité

La Branche Lions des Sources apporte son soutien à la MDJ de l’Or blanc

durée 31 octobre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources  — Fidèles à leurs valeurs de soutien et d’entraide, en particulier envers la jeunesse, les membres de la Branche Lions des Sources ont remis un chèque de 200 $ à la direction de la Maison des jeunes de l’Or blanc afin d’aider le programme d’aide alimentaire de l’organisme.

« Les membres de la Branche Lions des Sources savent que la performance en classe commence avant d’aller en classe. Il faut d’abord se nourrir convenablement. Voilà pourquoi nous avons décidé de contribuer un montant de 200 $ en aide alimentaire aux jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes de l’Or blanc. Ce sont de six à quinze jeunes qui y prennent un repas chaque jour. Les repas ne sont pas gratuits. En effet, un jeune doit payer 50 ¢ par repas. Cela a pour effet de responsabiliser les jeunes bénéficiaires. Le personnel de la Maison des jeunes fait des démarches pour trouver d’autres donateurs qui soutiennent cette cause et croient en la réussite scolaire. À chaque organisation de faire sa part pour atteindre un résultat collectif dans la communauté. Merci de vous occuper de nos jeunes. Vous faites partie de la solution pour le succès de nos jeunes ! », mentionna au nom de l’ensemble des membres bénévoles, celui qui occupe le poste de secrétaire pour la Branche Lions des Sources, M. Denis Brouillard.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Claude : un souper communautaire permet de récolter 3225 $

29 octobre 2025 | 0h00

Saint-Claude : un souper communautaire permet de récolter 3225 $

Saint-Claude — Le souper communautaire « Du bonheur en bouche » tenu à Saint-Claude le 18 octobre dernier aura permis récolter une somme de 3225 $ qui a été remise à la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Pas moins de 181 personnes y ont pris part. Il s’agissait de la deuxième édition de ce souper annuel durant lequel on remet une somme ...

LIRE LA SUITE
L’opération Coup de Cœur est de retour

15 octobre 2025 | 4h00

L’opération Coup de Cœur est de retour

Val-des-Sources - Le Centre d’action bénévole des Sources (CAB) organise cette année la campagne de collecte de fonds « Opération Coup de Cœur ».  L’événement sera présidé d’honneur par M. Pier-Olivier Gouin d’ABS Remorques. Cette campagne marque la 24e édition de cette collecte de fonds annuelle. L’événement qui se déroulera principalement entre ...

LIRE LA SUITE
Une célébration pour les 106 ans de Rosalie Allison-Pépin

8 octobre 2025 | 6h26

Une célébration pour les 106 ans de Rosalie Allison-Pépin

Danville — Quelle journée spéciale que celle du jeudi 2 octobre dernier, alors que Rosalie Allison Pépin, une locataire de la résidence pour personnes ainées de Danville, Auberge du Louis D’Or, célébrait ses vénérables 106 ans.  C’est donc avec bienveillance que les copropriétaires de la RPA, messieurs Steve Tardif et Gaétan Nadeau, ont souligné ...

LIRE LA SUITE