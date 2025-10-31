La Branche Lions des Sources apporte son soutien à la MDJ de l’Or blanc
Val-des-Sources — Fidèles à leurs valeurs de soutien et d’entraide, en particulier envers la jeunesse, les membres de la Branche Lions des Sources ont remis un chèque de 200 $ à la direction de la Maison des jeunes de l’Or blanc afin d’aider le programme d’aide alimentaire de l’organisme.
« Les membres de la Branche Lions des Sources savent que la performance en classe commence avant d’aller en classe. Il faut d’abord se nourrir convenablement. Voilà pourquoi nous avons décidé de contribuer un montant de 200 $ en aide alimentaire aux jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes de l’Or blanc. Ce sont de six à quinze jeunes qui y prennent un repas chaque jour. Les repas ne sont pas gratuits. En effet, un jeune doit payer 50 ¢ par repas. Cela a pour effet de responsabiliser les jeunes bénéficiaires. Le personnel de la Maison des jeunes fait des démarches pour trouver d’autres donateurs qui soutiennent cette cause et croient en la réussite scolaire. À chaque organisation de faire sa part pour atteindre un résultat collectif dans la communauté. Merci de vous occuper de nos jeunes. Vous faites partie de la solution pour le succès de nos jeunes ! », mentionna au nom de l’ensemble des membres bénévoles, celui qui occupe le poste de secrétaire pour la Branche Lions des Sources, M. Denis Brouillard.
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