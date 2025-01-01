Deux causes profitent d’un souper à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Le souper-bénéfice « bières et saucisses » tenu le 18 octobre dernier à Saint-François-Xavier-de-Brompton a permis d’amasser une somme de près de 5000 $. Cette somme a été remise à parts égales à deux causes.

Ainsi, Laura Côté-Collin, étudiante et athlète de haut niveau en volleyball de plage, pressentie pour représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques, a pu bénéficier de ce souper initié par le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau.

Par ailleurs, une somme égale a été remise à Julie Dubois, citoyenne engagée qui a incité la Direction de la Santé publique de l’Estrie à lancer une étude sur les cas de sclérose latérale amyotrophique dans la région, afin d’en comprendre les causes possibles. La somme servira à la recherche.

« C’est la troisième édition de l’événement. Nous avons pris la balle au bond lorsqu’un souper du genre à Stoke s’est terminé. C’est bien de rassembler la communauté et les fournisseurs de la municipalité. Mais, surtout, ça nous permet de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur et qui touchent de près ou de loin Saint-François », souligne Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Environ 80 personnes ont participé à ce souper-bénéfice qui s’est déroulé au centre communautaire à Saint-François. « Nous sommes très satisfaits de l’organisation de ce souper-bénéfice. Beaucoup d’entreprises locales ont acheté des tables ou ont commandité l’activité de financement.