X
Rechercher
Publicité

Saint-Claude : un souper communautaire permet de récolter 3225 $

durée 29 octobre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Claude — Le souper communautaire « Du bonheur en bouche » tenu à Saint-Claude le 18 octobre dernier aura permis récolter une somme de 3225 $ qui a été remise à la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Pas moins de 181 personnes y ont pris part.

Il s’agissait de la deuxième édition de ce souper annuel durant lequel on remet une somme d’argent à un organisme de la région. Cette année, tout comme l’an dernier, c’est la Maison de la famille Les Arbrisseaux qui a été choisie par les organisateurs de l’activité se déroulant au Centre aux quatre vents de Saint-Claude.

Lors de ce souper, la viande de canard était au menu. D’ailleurs, l’événement était organisé avec la collaboration de Canards du Lac Brome. La présence de canardières à Saint-Claude explique le choix du menu.

« Avant, c’était un souper au bison. Puisqu’il n’y a plus d’élevage de bison à Saint-Claude, la formule a été renouvelée pour faire place aux canards », raconte François Séguin, intervenant en loisir et en communication à Saint-Claude.

« Il y avait beaucoup de monde. C’est une activité très populaire. Nous avons accueilli 20 personnes de plus que l’année dernière », insiste l’intervenant de Saint-Claude.

L’expérience sera répétée l’an prochain. « Nous changeons d’organisme bénéficiaire aux deux ans. L’année prochaine, ce ne sera possiblement pas la Maison de la famille », précise M. Séguin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’opération Coup de Cœur est de retour

15 octobre 2025 | 4h00

L’opération Coup de Cœur est de retour

Val-des-Sources - Le Centre d’action bénévole des Sources (CAB) organise cette année la campagne de collecte de fonds « Opération Coup de Cœur ».  L’événement sera présidé d’honneur par M. Pier-Olivier Gouin d’ABS Remorques. Cette campagne marque la 24e édition de cette collecte de fonds annuelle. L’événement qui se déroulera principalement entre ...

LIRE LA SUITE
Une célébration pour les 106 ans de Rosalie Allison-Pépin

8 octobre 2025 | 6h26

Une célébration pour les 106 ans de Rosalie Allison-Pépin

Danville — Quelle journée spéciale que celle du jeudi 2 octobre dernier, alors que Rosalie Allison Pépin, une locataire de la résidence pour personnes ainées de Danville, Auberge du Louis D’Or, célébrait ses vénérables 106 ans.  C’est donc avec bienveillance que les copropriétaires de la RPA, messieurs Steve Tardif et Gaétan Nadeau, ont souligné ...

LIRE LA SUITE
Retour des tirages au profit du Centre de répit Théo Vallières

3 octobre 2025 | 6h51

Retour des tirages au profit du Centre de répit Théo Vallières

Windsor — Le Centre de répit Théo Vallières est actuellement en campagne de financement. Dans ce sens, l’organisme lance une série de tirages qui débutera le 9 octobre.  Les billets, vendus au coût de 60 $ l’unité, sont valides pour dix tirages. Au total, seulement 400 billets ont été mis en circulation. Chaque tirage met en jeu deux prix, un ...

LIRE LA SUITE