Saint-Claude : un souper communautaire permet de récolter 3225 $

Saint-Claude — Le souper communautaire « Du bonheur en bouche » tenu à Saint-Claude le 18 octobre dernier aura permis récolter une somme de 3225 $ qui a été remise à la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Pas moins de 181 personnes y ont pris part.

Il s’agissait de la deuxième édition de ce souper annuel durant lequel on remet une somme d’argent à un organisme de la région. Cette année, tout comme l’an dernier, c’est la Maison de la famille Les Arbrisseaux qui a été choisie par les organisateurs de l’activité se déroulant au Centre aux quatre vents de Saint-Claude.

Lors de ce souper, la viande de canard était au menu. D’ailleurs, l’événement était organisé avec la collaboration de Canards du Lac Brome. La présence de canardières à Saint-Claude explique le choix du menu.

« Avant, c’était un souper au bison. Puisqu’il n’y a plus d’élevage de bison à Saint-Claude, la formule a été renouvelée pour faire place aux canards », raconte François Séguin, intervenant en loisir et en communication à Saint-Claude.

« Il y avait beaucoup de monde. C’est une activité très populaire. Nous avons accueilli 20 personnes de plus que l’année dernière », insiste l’intervenant de Saint-Claude.

L’expérience sera répétée l’an prochain. « Nous changeons d’organisme bénéficiaire aux deux ans. L’année prochaine, ce ne sera possiblement pas la Maison de la famille », précise M. Séguin.