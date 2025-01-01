Une célébration pour les 106 ans de Rosalie Allison-Pépin

Danville — Quelle journée spéciale que celle du jeudi 2 octobre dernier, alors que Rosalie Allison Pépin, une locataire de la résidence pour personnes ainées de Danville, Auberge du Louis D’Or, célébrait ses vénérables 106 ans.

C’est donc avec bienveillance que les copropriétaires de la RPA, messieurs Steve Tardif et Gaétan Nadeau, ont souligné l’événement en compagnie des membres de la famille de Mme Pépin et de l’ensemble des bénéficiaires présents.

Résidente de l’endroit depuis plus d’une quinzaine d’années, on dit de la dame née en 1919 qu’elle est toujours souriante, de bonne humeur et d’agréable compagnie.

Ce repas était succulent et on y avait servi des gâteaux et des présents. Ce fut une journée mémorable et certainement des plus spéciales pour la principale intéressée et son entourage.

L’auteur de ces lignes et toute l’équipe du journal Actualités-L’Étincelle désirent profiter de l’occasion pour offrir à leur tour, leurs meilleurs vœux d’anniversaire à Mme Allison-Pépin.