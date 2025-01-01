Retour des tirages au profit du Centre de répit Théo Vallières

Windsor — Le Centre de répit Théo Vallières est actuellement en campagne de financement. Dans ce sens, l’organisme lance une série de tirages qui débutera le 9 octobre.

Les billets, vendus au coût de 60 $ l’unité, sont valides pour dix tirages. Au total, seulement 400 billets ont été mis en circulation.

Chaque tirage met en jeu deux prix, un de 250 $ et un autre de 700 $, pour un total de 9500 $ en prix.

« C’est une activité de financement extrêmement importante pour le Centre de répit Théo Vallières. Nous souhaitons que les gens puissent être aussi généreux qu’à l’habitude », insiste Roxanne Vallières, fondatrice de l’organisme.

Les tirages auront lieu les jeudis à 9 h au journal Actualités — L’Étincelle, 193, rue Saint-Georges à Windsor.

« Le Centre Théo Vallières est un organisme à but non lucratif qui a pour but d’offrir à nos jeunes, à nos adolescents et à nos adultes scolarisés qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à moyenne des activités des plus simples de la vie du quotidien », raconte Mme Vallières.

« Les usagers peuvent ainsi avoir la chance de voir des amis à l’extérieur de l’école, ce qui n’est pas toujours évident », souligne Mme Vallières

Le Centre Théo Vallières, c’est offrir à des parents, tout simplement, de s’arrêter et de reprendre leur souffle. Le but est aussi d’offrir le plus de flexibilité possible pour accommoder les parents.

Des billets pour les tirages sont disponibles au Journal Actualités — L’Étincelle. Ils doivent être payés en argent. Pour les virements Interac ([email protected]), la question : Ville du centre. Et la réponse : Windsor.