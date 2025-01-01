X
Les pompiers de Windsor remettent plus de 6 100 $ à la Maison de la Famille Les Arbrisseaux

durée 2 octobre 2025 | 06h34

Windsor — Grâce à l’initiative de Jonathan Massé, du comité social de l’Association des pompiers composé de Mathieu Brault, Tommy Ouellet et Marc-André Massé, ainsi qu’à la participation de l’ensemble des pompiers et de leurs conjointes, la Régie d’incendie de Windsor a organisé en mai 2025 un lave-auto communautaire qui a permis d’amasser un montant de 4 468,71 $ au profit de la Maison de la Famille Les Arbrisseaux. 

Ce montant s’ajoute à celui d’un premier lave-auto tenu plus tôt, qui avait permis de remettre 1 653,25 $ à l’organisme. Au total, c’est donc 6 121,96 $ qui ont été versés à la Maison de la Famille Les Arbrisseaux grâce à l’engagement et à la générosité des pompiers et de la communauté.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’engagement des pompiers de la Régie d’incendie de Windsor, qui ont mis temps et énergie au service des familles de notre communauté. Chaque dollar récolté nous permettra de poursuivre notre mission auprès des parents et des enfants de la région », souligne Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la Famille les Arbrisseaux.

