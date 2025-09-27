Six microbrasseries s’unissent pour un gala de lutte
Richmond — Le Brassicole Brawl s’est tenu le samedi 13 septembre dernier dans un bâtiment du terrain de l’Expo agricole de Richmond. Il s’agit en fait d’un événement réunissant six microbrasseries pour l’organisation d’un gala de lutte au profit des scouts de Richmond et du soccer amateur dans cette même municipalité.
Les quelque 300 visiteurs ont d’ailleurs profité de la présence des microbrasseries Dunham, Les Haldes, Les Grands Bois, La Grange Pardue, Moulin 7 et L’Ardoise.
Grâce à cet événement, une somme de plus de 5000 $ a pu être remis au club de soccer Celtic de Richmond et au groupe 1 st Richmond Scout.
« En plus de participer dans le scénario du gala, les six microbrasseries ont fait don d’une certaine quantité de caisses de bière. Donc, dans les microbrasseries, personne n’a fait de l’argent avec cet événement. Le tout a été versé dans les fonds remis aux deux organismes. Ce gala de lutte a pu se tenir grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et au soutien de commanditaires », raconte Éric Cardinal, de L’Ardoise, coopérative brassicole.
Mais qu’est-ce qui a incité les microbrasseries à produire un gala de lutte ? « À L’Ardoise, nous avons un intérêt pour la lutte. Ça nous ramène à notre enfance. Par le passé, nous avons déjà organisé deux galas de lutte avec Moulin 7 pour le plaisir de prendre part au scénario de lutte. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire ça. Nous nous sommes dit qu’il serait intéressant d’organiser un gala où les six microbrasseries seraient engagées dans le processus tout en remettant les bénéfices à des organismes de la région », souligne M. Cardinal.
Et la réponse a été bonne. D’ailleurs, l’expérience devrait être répétée l’an prochain. « Nous voulons le refaire l’an prochain. Comme cette année, nous allons soutenir d’autres organismes locaux. Nous allons continuer à redonner. Nous ne faisons pas d’argent avec ça, mais nous nous amusons comme des fous. Et nous créons des liens entre les microbrasseries. C’est un très beau milieu », termine M. Cardinal.
Le club de soccer Celtic de Richmond tient à souligner la grande générosité de la microbrasserie L’Ardoise, instigatrice de l’événement. En plus d’avoir organisé le gala, L’Ardoise réaffirme, par ce geste concret, son rôle de partenaire communautaire important, en appuyant la jeunesse et les associations locales.
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