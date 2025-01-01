X
Une année de festivités pour célébrer les 20 ans de La maison des familles FamillAction

durée 25 septembre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La prochaine année sera ponctuée de festivités, d’activités à saveur particulière et de surprises pour la Maison des familles FamillAction. 

Tel en est l’annonce faite par la direction de l’organisme le 16 septembre dernier dans le cadre d’une conférence de presse marquant le lancement des activités entourant le 20e anniversaire de l’organisation. 

Fondée officiellement à Val-des-Sources en 2005 et découlant directement de l’initiative d’une poignée de mamans ayant créé le comité FamillAction cinq ans plus tôt, La Maison des familles a su s’ancrer au cœur de la communauté de manière enviable au fil des ans et devenir un incontournable pour les familles de la région. 

« En 2011, FamillAction acquiert un bâtiment permanent sur la rue Binette pour y installer son milieu de vie, sa halte-garderie, sa petite école et son camp de jour. Dix ans plus tard, en 2021, l’organisme s’agrandit encore avec l’achat d’un deuxième bâtiment sur la 1re Avenue, qui est aujourd’hui son milieu de vie. Enfin, en octobre 2024, un nouveau projet voit le jour : le Café Henri & Victoria, un espace convivial au rez-de-chaussée du milieu de vie. », souligna notamment l’organisme. 

Les festivités de ce 20e anniversaire s’étendront du 20 septembre 2025 au 20 septembre 2026 et cette période sera certes des plus propices à célébrer l’histoire. 

« Depuis 20 ans, nous avons grandi avec et grâce aux familles de la région. Ce 20e anniversaire est une occasion unique de célébrer notre histoire, notre mission et surtout les familles qui nous font confiance depuis toutes ces années », précisa Mme Joannie Filion, présidente de l’organisme communautaire.

