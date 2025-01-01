Le député André Bachand souligne les cent ans de Jules Roy

Richmond — Le député de Richmond, André Bachand, tient à rendre hommage à Jules Roy, qui a célébré le 11 juin dernier son 100e anniversaire de naissance.

Né le 11 juin 1925, M. Roy réside aujourd’hui à la Résidence Brunswick de Richmond. Marié depuis 1950 à Mme Simone Charland, il est le fier père de huit enfants, auxquels se sont ajoutés de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.

« À travers sa vie bien remplie, M. Roy incarne les valeurs de travail, de justice, de générosité et de service aux autres. En mon nom et au nom de toute la population de Richmond, je lui souhaite un très joyeux 100e anniversaire et je le remercie pour sa contribution exemplaire à notre communauté », a soutenu André Bachand.

Reconnu pour son sens du travail et sa générosité, M. Roy a exercé le métier de boucher et a longtemps tenu son commerce à Richmond. Très impliqué dans sa communauté, il a notamment assumé la présidence de l’Âge d’or, contribuant ainsi à la vitalité du milieu.

Homme sociable et passionné, il s’est distingué par ses nombreux loisirs, allant de la marche quotidienne à la danse, en passant par le croquet. Amateur de hockey et habile travailleur du bois, il a su partager son énergie et ses talents avec son entourage.