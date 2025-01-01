De la lutte à la Fête foraine de Saint-Claude

Saint-Claude — Cette année, un gala de lutte clôturera la traditionnelle Fête foraine de Saint-Claude qui se déroulera le samedi 23 août au parc de l’Église (295, rue de l’Église).

« Le gala de lutte est prévu à 16 h en fin de journée sur la patinoire extérieure. Ce sera une belle façon de terminer la journée. Historiquement parlant, les spectacles de lutte étaient associés aux fêtes foraines. Nous voulions ramener ce côté-là. C’est un beau clin d’œil au passé. Nous voulions aussi offrir quelque chose de différent à la population. C’est un spectacle qui s’adresse à tous les âges », de dire François Séguin, intervenant en loi et en communication à Saint-Claude, qui est lui-même lutteur à ses heures.

En fait, le gala de lutte est organisé par l’Académie de lutte estrienne.

À 13 h 15, la programmation prévoit la tenue du spectacle d’un duo de clowns et de jongleurs (Les Mécanos)

« Chaque année, nous accueillons entre 600 et 700 personnes sur les lieux des festivités. C’est beaucoup de monde pour une municipalité de 1200 habitants comme Saint-Claude », soutient l’intervenant en loisir et en communication.

Bien d’autres activités sont prévues à la Fête foraine de Saint-Claude. Les festivités débuteront à 11 h. Et c’est gratuit pour tout le monde.

Les gens sont aussi invités à jouer au volleyball de plage sur le nouveau terrain mis à la disposition de la population.

Bien sûr, les gens présents pourront avoir accès à des jeux de type fête foraine, comme le lancer de la balle ou de l’anneau.

Il y aura aussi le jeu « Tombe à l’eau ». Le but ? Frapper la cible avec une balle pour faire tomber la personne assise sur la chaise directement dans l’eau !

Les visiteurs seront peut-être tentés de se mesurer au mur d’escalade de 23 pieds de haut.

Les visiteurs auront aussi accès à différents jeux gonflables installés sur le terrain des festivités. Il y aura entre autres un bassin avec des mini-pédalos.

Une vingtaine d’artisans seront présents à la fête…

De plus, la bibliothèque municipale procédera à la vente de livres usagers.

Par ailleurs, la caserne des pompiers organise un rallye permettant d’en savoir un peu plus sur ce service offert à la population.

En simultané, un tournoi de balle se tiendra dans le cadre de la Fête foraine de Saint-Claude. Il aura lieu le samedi et le dimanche.

« Avec la Fête foraine, nous visons tout le monde dans la région », souligne M. Séguin.

La Fête foraine a été organisée une première fois lors du centenaire en 2012. « D’ailleurs, à cette époque, un gala de lutte avait été organisé à l’occasion de la Fête foraine de Saint-Claude », se souvient M. Séguin.