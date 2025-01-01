550 voitures au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond

Richmond — Malgré la chaleur intense, pas moins de 550 voitures ont envahi le centre-ville de Richmond à l’occasion du 20e Festival de l’auto ancienne.

« Nous estimons que plus de 500 voitures ont passé l’entrée ; il faut dire que certains ont décidé de ne pas s’inscrire. Nous pouvons donc parler de 550 voitures à avoir pris d’assaut le centre-ville de Richmond », confirme Sylvie Gosselin, de l’organisation du Festival de l’auto ancienne de Richmond.

Il s’agit en fait d’une croissance par rapport à l’an dernier. « Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Il y a une personne qui vient au Festival et qui en parle à d’autres. Il faut dire que, cette année, il y a eu une très grande visibilité médiatique. Ça nous a beaucoup aidés. C’est très apprécié. Le Festival est gratuit ; moins nous avons de dépenses, mieux l’organisation se porte. Nous acceptons grandement cette visibilité », raconte Mme Gosselin.

Il est toutefois difficile de quantifier le nombre de visiteurs au cours de la fin de semaine. « Il n’y a pas de prix d’entrée. C’est donc plus difficile à comptabiliser. Avec la canicule, les gens restaient moins longtemps sur le site du Festival. Les endroits ombragés n’étaient pas suffisants pour répondre à la demande. Mais, facilement, il y a au moins 4000 personnes à avoir pris part au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond », estime celle qui consacre du temps bénévolement à l’organisation.

D’ores et déjà, Mme Gosselin confirme la tenue de la 21e édition du Festival de l’auto ancienne de Richmond. « Nous commençons déjà à penser à certaines idées pour 2026. À part certaines formalités, le Festival de l’an prochain devrait ressembler à celui de cette année. Même si cette année, la température a un peu joué contre nous, nous sommes très satisfaits de la dernière édition », termine-t-elle.

