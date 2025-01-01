X
Rechercher
Publicité

550 voitures au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond

durée 22 août 2025 | 05h30
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Malgré la chaleur intense, pas moins de 550 voitures ont envahi le centre-ville de Richmond à l’occasion du 20e Festival de l’auto ancienne.

« Nous estimons que plus de 500 voitures ont passé l’entrée ; il faut dire que certains ont décidé de ne pas s’inscrire. Nous pouvons donc parler de 550 voitures à avoir pris d’assaut le centre-ville de Richmond », confirme Sylvie Gosselin, de l’organisation du Festival de l’auto ancienne de Richmond. 

Il s’agit en fait d’une croissance par rapport à l’an dernier. « Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Il y a une personne qui vient au Festival et qui en parle à d’autres. Il faut dire que, cette année, il y a eu une très grande visibilité médiatique. Ça nous a beaucoup aidés. C’est très apprécié. Le Festival est gratuit ; moins nous avons de dépenses, mieux l’organisation se porte. Nous acceptons grandement cette visibilité », raconte Mme Gosselin. 

Il est toutefois difficile de quantifier le nombre de visiteurs au cours de la fin de semaine. « Il n’y a pas de prix d’entrée. C’est donc plus difficile à comptabiliser. Avec la canicule, les gens restaient moins longtemps sur le site du Festival. Les endroits ombragés n’étaient pas suffisants pour répondre à la demande. Mais, facilement, il y a au moins 4000 personnes à avoir pris part au 20e Festival de l’auto ancienne de Richmond », estime celle qui consacre du temps bénévolement à l’organisation. 

D’ores et déjà, Mme Gosselin confirme la tenue de la 21e édition du Festival de l’auto ancienne de Richmond. « Nous commençons déjà à penser à certaines idées pour 2026. À part certaines formalités, le Festival de l’an prochain devrait ressembler à celui de cette année. Même si cette année, la température a un peu joué contre nous, nous sommes très satisfaits de la dernière édition », termine-t-elle.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Du 14 au 17 août, on se donne rendez-vous à Val-des-Sources pour le Festival gourmand

7 août 2025 | 4h00

Du 14 au 17 août, on se donne rendez-vous à Val-des-Sources pour le Festival gourmand

Val-des-Sources — Le parc Dollard de Val-des-Sources se prépare à accueillir quelques milliers de festivaliers, alors que la 46e édition du Festival gourmand approche à pas de géant. En effet, du 14 au 17 août prochain, le comité organisateur de l’événement, en collaboration avec la Ville de Val-des-Sources, invite petits et grands à venir ...

LIRE LA SUITE
Des tonnes de denrées remises par Maxi Richmond

4 août 2025 | 4h00

Des tonnes de denrées remises par Maxi Richmond

Richmond — Au cours de la dernière année, Maxi Richmond a offert ses produits invendus aux Tabliers en folie pour un grand total de 20 394 kg de denrées alimentaires. Cette opération s’est réalisée par l’entremise du Programme de récupération en supermarché (PRS). « Avec 20 tonnes de nourriture, c’est l’équivalent d’environ 40 000 repas servis ...

LIRE LA SUITE
Une 7e édition de la journée Slackline à Val-des-Sources

24 juillet 2025 | 4h00

Une 7e édition de la journée Slackline à Val-des-Sources

Val-des-Sources — La place de La Traversée sera de nouveau le théâtre cette année de la journée Slackline à Val-des-Sources.  L’événement, qui en sera à sa septième édition, se déroulera de 11 h à 18 h le samedi 26 juillet prochain. Prendre note toutefois que le marché public sera quant à lui sur place à compter de 9 h 30 et se poursuivra ...

LIRE LA SUITE