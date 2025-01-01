X
Du 14 au 17 août, on se donne rendez-vous à Val-des-Sources pour le Festival gourmand

durée 7 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Le parc Dollard de Val-des-Sources se prépare à accueillir quelques milliers de festivaliers, alors que la 46e édition du Festival gourmand approche à pas de géant.

En effet, du 14 au 17 août prochain, le comité organisateur de l’événement, en collaboration avec la Ville de Val-des-Sources, invite petits et grands à venir s’amuser au rythme d’une programmation haute en couleur, tout en profitant du moment pour y savourer quelques savoureux plats au cœur de l’offre alimentaire présente à la place de la gourmandise, à priori composée de cinq camions de rue et de plus d’une dizaine de kiosques d’organismes de la région.

Quelques nouveautés viendront agrémenter cette 46e année d’existence du festival et, parmi celles-ci, mentionnons notamment une modification au niveau de la grande scène, alors que le comité organisateur a révélé un repositionnement central de celle-ci, avec une visibilité accrue en plus d’ajouter un second écran géant sur le site et un système de distribution audio entièrement repensé, afin d’optimiser la qualité sonore et maximiser l’expérience à l’auditoire.

Un autre point intéressant de cette édition est l’ajout, le dimanche soir à 20 h, d’un spectacle de clôture du festival mettant en vedette le talentueux musicien et chanteur, Alain François, qui animera la foule au rythme de la musique traditionnelle.

Le populaire artiste sera précédé sur scène par le groupe — les fils du Diable — à compter de 18 h. L’ensemble de la programmation 2025 n’est pas en reste pour autant, loin de là, alors que le volet country sera à l’honneur lors de la soirée d’ouverture du jeudi, avec des prestations successives de Sandrine Hébert à 20 h et de Phil Lauzon (édition Luke Combs) à compter de 22 h. Les formations Chris Chelios Band et Lendemain de veille viendront tour à tour survolter l’auditoire au cours de la soirée du vendredi.

Le samedi sera l’affaire de l’auteure-compositrice et interprète originaire de Dolbeau-Mistassini, Sara Dufour (20 h) et du toujours très attendu chanteur Francis Degrandpré à 22 h.

Concours, parc de jeux gonflables, remorque de jeux vidéo, maquillages, animations country et danse en ligne, figurent également à l’horaire de la fin de semaine. Les laissez-passer sont d’ores et déjà en vente en ligne et à la COOP Métro Plus de Val-des-Sources.

 

