Près de 200 golfeurs au tournoi de l’école du Tournesol
Windsor — Pas moins de 156 golfeurs ont répondu présents à l’invitation du comité organisateur du Tournoi de golf de l’école du Tournesol afin de soutenir financièrement les différentes activités en lien avec la persévérance scolaire.
Que ce soit pour l’organisation du sport interscolaire, les différents profils académiques ou les activités parascolaires variées, les fonds amassés avec le tournoi de golf constituent une ressource importante et contribuent grandement à améliorer le milieu.
Comme à l’habitude, c’est au terrain de golf de Val-des-Sources que se déroulait la partie et c’est au Tournesol qu’avaient lieu la réception et le souper préparé par la Coop de l’école.
Cette activité de financement célébrait cette année sa 30e année d’existence.
Mention spéciale à Danny Hamel, qui a participé à toutes les éditions, sans exception.
Le comité organisateur composé de Mathieu Viens, Vincent Clément Larente, Christophe Maes, Cédrick Ryan, Pierre Barandon et Caroline Fortin souhaite remercier les fidèles participants pour leur habituelle collaboration, de même que tous les précieux commanditaires de l’évènement sans qui rien ne serait possible.
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