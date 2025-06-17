Danville et Val-des-Sources s’unissent pour célébrer la Fête nationale

Val-des-Sources — Dans un souci de poursuivre le renforcement des liens qui les unissent, les villes de Danville et de Val-des-Sources invitent les résidents de leurs municipalités respectives à se joindre à elles lors des prochaines festivités de la Fête nationale.

Elles peuvent compter sur le partenariat en loisirs établi l’an dernier. En effet, préférant unir leurs forces et offrir à leurs citoyens une programmation commune des plus relevées, les organisateurs ont ciblé la populaire Place de La Traversée, afin d’y tenir ce premier événement mitoyen, lequel est d’ailleurs prévu être réalisé en alternance de manière annuelle par les deux municipalités.

Ainsi, le 23 juin dès 16 h, le site du 175 de la rue Jeffrey prendra ses plus beaux atours dans le cadre des célébrations de la fête nationale du Québec.

Au programme nous retrouverons de la musique rock dans la plus pure tradition québécoise, alors que le groupe Les Brasseux occupera les planches en ouverture, lequel sera suivi à 18 h 30 d’une très attendue compétition de bras de fer, avec inscriptions sur place. Ensuite, à 19 h 30, « Ghyslain et la gang » rendront hommage à Oftenbach.

Enfin, la formation « Elle » montera sur scène pour un hommage à Corbeau dès 21 h. Maquillages, tatouages temporaires, bulles géantes, jeux de lancer du marteau, kiosques de nourritures et de rafraichissements feront également partie intégrante de l’offre de divertissement proposée aux visiteurs.

Pour de plus amples détails, les gens sont invités à consulter les sites internet des villes de Danville et Val-des-Sources.