Vente de fleurs au profit du Centre d’art de Richmond et de la paroisse Sainte-Bibiane

Richmond — Cette année encore, le Centre d’art de Richmond et la paroisse Sainte-Bibiane font équipe pour tenir la traditionnelle vente de fleurs et de plants sur la rue Principale.

Vivaces, annuelles, couvre-sols, jardinières, fines herbes et légumes… c’est l’occasion de regarnir plates-bandes et potagers tout en contribuant à rendre la communauté vivante !

Cette activité de financement aura lieu tous les jours, jusqu’au 31 mai, au parc René-Thibault (rue Principale Nord, Richmond), excepté le 31 mai, où la vente se déplacera à la Place des loisirs de Richmond dans le cadre de la Journée de l’environnement.

L’équipe de bénévoles sera sur place de 9 h 30 à 17 h du lundi au samedi, et de 9 h à 16 h le dimanche. Argent comptant uniquement.

L’activité est rendue possible grâce à la généreuse contribution de la pépinière Terre-Nature à Drummondville et des Jardins de Jeannine, à Danville.