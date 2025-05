La Société d’histoire d’Asbestos fête ses 30 ans

Val-des-Sources - Il y a 30 ans, en 1995, une dame d’Asbestos, Pierrette Martineau Théroux, férue d’histoire en général et passionnées de l’histoire locale, qui, avec son conjoint Claude Théroux, enseignant d’histoire au secondaire, ont décidé d’organiser une rencontre publique pour présenter son projet de fondation d’une société d’histoire.

Avec l’appui des participants, les bases de la Société d’histoire d’Asbestos étaient jetées. La municipalité a apporté son soutien au projet et a fourni des locaux au Centre communautaire du temps, l’ancienne école Notre-Dame.

Une jeune société d’histoire doit trouver des archives, des livres et des photos afin de pouvoir diffuser l’histoire. Or, plusieurs appels à tous ont été lancés auprès des entreprises, des commerces et des organismes.

Les familles ont confié contrats, photos et bribes d’histoire. Au fil du temps, ce besoin est toujours présent.

Les bénévoles qui se sont succédé ont mis temps, créativité et énergie pour conserver artéfacts, documents et photos qui nous sont confiés, car ce sont des moments précieux de la petite et grande histoire de la municipalité.

On compte parmi les archives une centaine de fonds privés et d’organismes, ainsi que les collections de « JM Photos », des numéros « Entre-nous » (publications de CJM) et de journaux régionaux tels que L’Asbestos, Le Citoyen, Les Actualités et maintenant Actualités — l’Étincelle.

Depuis ses débuts, la Société d’histoire produit annuellement trois « bulletin », dans lesquels on retrouve des articles sur l’histoire locale, la compagnie minière, les gens qui ont bâti la municipalité et des personnalités d’Asbestos/Val-des-Sources qui ont rayonné au niveau national et international.

Plusieurs grandes expositions ont été présentées et l’engagement des membres a été souvent sollicité par les organismes et commerces. Pour souligner les 30 ans, nous organisons une activité de retrouvailles à laquelle participeront des vedettes sportives, de la culture, du monde des affaires ainsi que nos bénévoles depuis le tout début. Bienvenue à tous, le samedi 24 mai prochain, 13 h, à la salle La Bénévole.

Texte par Nicole Goudreau