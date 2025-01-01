X
Fernande Toutant célèbre ses 100 ans

durée 24 août 2025 | 07h09
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton - Le député de Richmond, André Bachand, était récemment aux premières loges afin de souhaiter un très joyeux 100e anniversaire de naissance à Mme Fernande Toutant de Wotton. 

Ce dernier a par ailleurs tenu à souligner le vénérable événement de belle façon en remettant à la charmante dame centenaire, une gerbe de fleurs et une lettre de souhaits personnalisée signée de la main du premier ministre du Québec, M. François Legault. 

Dans une note émise par le bureau du député, on retrace au sein d’un court extrait de texte, quelques faits importants ayant marqué l’histoire de cette grande dame qui a vu le jour le 4 août 1925.

« Mme Fernande Toutant a consacré la majeure partie de sa vie à sa famille et à la terre familiale. Épouse dévouée de feu M. Léo Gagnon, avec qui elle s’est mariée au milieu des années 40, le couple a élevé trois enfants et madame Toutant est aujourd’hui la fière grand-maman de 5 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Femme au foyer, travaillante, elle n’a jamais hésité à mettre la main à la pâte sur la ferme familiale. Elle est reconnue pour sa grande générosité, sa nature festive et son amour de la musique. Passionnée des vieilles chansons françaises, elle jouait de l’orgue, adorait les veillées de danse du samedi soir et le quadrille. Sa joie de vivre et son sens du devoir familial ont marqué tous ceux qui la côtoient. Mme Toutant a aussi rayonné au-delà de sa famille et de sa paroisse en participant à la célèbre émission “La soirée canadienne”, témoignant ainsi de son attachement à nos traditions et à notre patrimoine culturel. », mentionne la note de reconnaissance. 

« En soulignant aujourd’hui ses 100 ans, nous rendons hommage à une femme inspirante, enracinée dans les valeurs de famille, de travail et de joie de vivre. Toute la communauté de Wotton peut être fière de cette centenaire exceptionnelle. », ajouta fièrement André Bachand.

 

 

