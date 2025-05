Les fermières de Windsor tricotent des carrés pour contrer la violence faite aux femmes

Windsor — Les membres du cercle des fermières de Windsor ont pris part à un vaste projet collectif prévoyant la confection de carrés de 50 x 50 cm dans le but de financer quatre refuges pour femmes violentées.

Mise en place par la Fondation Nota Bene, le projet « Ouvrage de courage » regroupait entre autres les membres des cercles des fermières du Québec. Au total, près de 4000 carrés ont été tricotés ou crochetés à travers la province en utilisant n’importe quels fil, couleur ou motif.

« Au Cercle des fermières de Windsor, nous sommes sensibilisées à la violence faite aux femmes, à l’isolement des femmes dans ce genre de situation. Lorsqu’on nous demande de l’aide et que c’est dans nos possibilités, nous embarquons », souligne Carole Vigneux, membre du Cercle des fermières de Windsor.

Chaque carré symbolise une déclaration personnelle et collective d’unité, de solidarité et de soutien aux personnes touchées par la violence.

« Nous avons accepté de participer au projet pendant l’hiver. Nous en avons conçu plus d’une douzaine. Ce n’est pas énorme, mais il faut dire que nous avons d’autres demandes à satisfaire », de dire Mme Vigneux.

Les créations ont été assemblées en couverture de neuf blocs. Des milliers de couvertures ont ainsi transformé l’espace de l’Esplanade place Ville-Marie le 10 mai dernier en une installation artistique, tapisserie de la solidarité.

Cette contribution vise à soutenir quatre refuges pour femmes (l’Auberge Shalom pour femmes, Chez Doris, la Fondation Chaînon et le Foyer pour Femmes autochtones de Montréal) et à sensibiliser le public, en apportant espoir et guérison aux survivantes de la violence.

Le projet Ouvrage de Courage est plus qu’une simple création de couvertures. L’objectif est de sensibiliser et d’apporter un soutien aux femmes qui ont subi de la violence.

En fait, le Cercle des fermières de Windsor, maintenant situé au Centre communautaire de Windsor, regroupe une trentaine de personnes.