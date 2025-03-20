Le Houpier : une soirée dansante permet d’amasser 1800 $
Saint-François-Xavier-de-Brompton — Tenue le 22 février dernier au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade, près de 90 personnes ont pris part à une soirée de danse traditionnelle qui aura permis d’amasser 1800 $ pour le projet Le Houpier, un milieu de vie intergénérationnel écoresponsable à Saint-François-Xavier-de-Brompton.
Il s’agissait en fait du premier événement de sociofinancement, une première étape visant entre autres à donner de la visibilité au projet. Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à réaliser les prochaines étapes du projet.
Soutenu par la municipalité, Le Houppier vise à créer un espace de vie favorisant les échanges intergénérationnels, avec un milieu de garde en nature, des espaces communautaires et des villas pour aînés, le tout en harmonie avec l’environnement.
« Nous sommes à un moment stratégique où le terrain, les infrastructures et les premiers investissements sont essentiels pour garantir le succès du projet. Il est donc primordial de poursuivre nos efforts pour convaincre des partenaires — dons philanthropiques, investissements, commandites et collaborations stratégiques — et démontrer la valeur sociale et novatrice de notre initiative afin d’obtenir le soutien des instances gouvernementales », mentionne-t-on dans un communiqué.
Par ailleurs, les responsables du projet recherchent des bénévoles pouvant agir comme fiscaliste, comme responsable des communications ou comme organisateur d’événements.
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