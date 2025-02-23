Dame nature collabore de belle façon au succès de l’Hivernale 2025

Val-des-Sources — C’était jour de carnaval le samedi 8 février à Val-des-Sources, alors que le parc Dollard accueillait la 3e édition de l’Hivernale.

Il faut dire que la température clémente de la journée aura permis de connaître un achalandage soutenu tout au long de l’après-midi.

Déplacés quelque peu vers le centre du site cette année, les enfants ont pu bénéficier de la pente de glissade spécialement adaptée pour l’occasion, qui, avec la promenade en petit train, auront très certainement été des activités qui auront figuré parmi les plus populaires de la journée.

Il ne faut toutefois pas minimiser l’impact du plaisir octroyé par les stations du lancer de la hache, l’espace de l’igloo géante où l’on pouvait retrouver musique et maquillage pour les enfants, de même que les kiosques de rafraichissements et les traditionnelles guimauves grillées sur le feu de foyer extérieur.

La sculpture sur glace aura connu une baisse de popularité marquée cette année, mais cela peut être tout à fait compréhensible du fait que la météo peu clémente des dernières années était venue complexifier le travail de création des artistes de la neige. C’est donc avec le sourire et le bout du nez rougi légèrement que petits et grand ont pu profiter pleinement des plaisirs de l’hivernale 2025.

Le comité organisateur tenait à remercier les personnes qui se sont déplacées aux festivités, tout comme les bénévoles et partenaires de l’événement qui gagne en popularité d’année en année.

Soulignons notamment l’implication de l’entreprise Métal Pless Concept Promet, Desjardins, de la ville de Val-des-Sources, Enseignes A. Gagnon et le député de Richmond André Bachand.