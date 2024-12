Des animations en chansons qui ramènent aux « joies du bon vieux temps »

Wotton — Un projet pour le moins particulier, mais fort intéressant et novateur intitulé « Joies du bon vieux temps » s’est tenu à la salle Ti-Maurice Landry de Wotton au cours des derniers mois.

En effet, dans le but de briser l’isolement auquel pourraient faire face certaines personnes aînées de la région habitant toujours leur domicile, l’artiste chanteuse et thérapeute wottonnaise, Marie-Joëlle Kolly, alias Wistiti a mis sur pied deux représentations d’animation chantée publique et interactive bien distincte, ayant au cœur de celles-ci les souvenirs musicaux d’une douzaine d’aînés différents à chaque fois.

Présentée à une première occasion le 19 octobre, l’artiste a récidivé avec un second spectacle ouvert au public le 23 novembre dernier.

Le point fort de ces deux animations fut sans nul doute le fait que cette dernière porta de manière « a cappella », chacune des chansons se rapportant aux souvenirs heureux des aînés d’honneur qui en avaient fait la sélection personnelle au préalable.

Accompagnée uniquement par la voix de la personne aînée ayant jumelée sa chanson ou encore par l’ensemble de l’auditoire, l’artiste se laissa aller à interpréter pour le plaisir du moment, une impressionnante diversité de titres pouvant aller d’aussi loin que d’Alain Morisod à CCR en passant par Patrick Norman et Beau Dommage.

Mlle Kolly expliqua son choix de présenter le tout sans aucun accompagnement musical par le simple fait de rechercher le bien-être et la joie de chanter.

« […] Ceci dans le but de réveiller simplement la joie de chanter, peu importe, si l’on chante faux ou si l’on ne fait que fredonner, car, ce faisant, on respire plus profondément et on se fait vibrer de l’intérieur, ce qui alimente le bien-être individuel, inévitablement. Et pour cela, elle précise vouloir éviter le stress possible d’une musique et rythmique à suivre ou d’une tonalité inadaptée. L’artiste, aussi thérapeute par l’hypnose, énonce clairement que c’est donc la partie non rationnelle du cerveau que l’on veut utiliser ici, cette partie subconsciente qui gère environ 2000 informations à la seconde. Le but était donc la participation de tout le public présent qui a reçu les 12 chansons des invités d’honneur, dont neuf étaient présents dans la salle, en compagnie de leurs invités. »

Mentionnons qu’il s’agit du second projet de médiation culturelle proposée par l’artiste de Wotton au fil des ans, lui qui, selon ses dires « a clairement pour but de “nous rire” la joie en chansons auprès des aînés de notre région et, nous l’espérons, encore plus loin ! »

Des périodes d’échanges et collations sont venues clore de belle façon l’activité où chacun des aînés s’est vu remettre une carte de remerciement et un livret contenant les 12 chansons du jour.

Soulignons par ailleurs que cette initiative, parrainée par l’organisme RAVIR, aura notamment reçu l’appui financier de la MRC des Sources, ainsi que du ministère de la Culture et des Communications.