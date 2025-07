Des carottes pour Moisson Estrie grâce au travail des bénévoles

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Un projet pilote réunissant Moisson Estrie et la ferme maraîchère Les Jardins du haricot magique de Saint-François-Xavier-de-Brompton permettra de fournir à la banque alimentaire 10 000 kg de carottes à un coût très compétitif. Pour ce faire, afin de diminuer les coûts de production liés à la main-d’œuvre, l’organisme et la ferme lancent un appel aux bénévoles de la région.

L’entente est survenue au mois de février dernier. Des demi-journées de bénévolat seront organisées au cours de l’été pour mener à terme le projet.

« Chez Moisson Estrie, nous faisons du dépannage alimentaire dans nos locaux. Nous avons aussi le mandat de redistribuer des denrées partout dans la région, dans 71 organismes. Les besoins sont importants. Pour mieux répondre à la demande, nous développons des stratégies d’approvisionnement régionales favorisant les producteurs locaux. Nous cherchons à conclure des ententes avec eux », souligne Christian Bibeau, directeur chez Moisson Estrie.

Ainsi, pour obtenir le meilleur coût possible tout en respectant un prix convenable pour le producteur, Moisson Estrie mobilise la population visant les gens qui souhaitent travailler bénévolement à la ferme.

« L’entente avec Moisson Estrie est très sécurisante pour des producteurs qui démarrent comme nous : avoir une portion de la récolte vendue d’avance à un prix connu permet une meilleure gestion du risque. On ne se sent pas seuls dans nos champs, mais plutôt dans un réel partenariat avec des gens qui partagent nos valeurs », insiste Florance Audette-Beaulieu, copropriétaire des Jardins du haricot magique.

C’est aussi une façon de rendre accessible la ferme aux citoyens et de montrer tout le travail nécessaire pour faire pousser des légumes. « Ce projet-là, c’est un moyen de s’unir pour aller plus loin ensemble. C’est un projet qui demande l’engagement de beaucoup de gens, mais qui rapporte à tout le monde aussi, en partant du bénéficiaire de l’aide alimentaire, allant jusqu’au bénévole et à la ferme qui échange du temps et des connaissances », de dire M. Bibeau.

« Mais, pour que ce projet soit une réussite, la participation citoyenne est cruciale », ajoute le directeur de Moisson Estrie.

« Ce partenariat permet de maximiser chaque dollar que l’on reçoit chez Moisson Estrie en plus de soutenir économiquement les Jardins du haricot magique pour qu’eux aussi en tire un bénéfice intéressant. Les utilisateurs du service d’aide alimentaire chez Moisson Estrie s’en retrouvent aussi gagnant, en ayant accès à des légumes frais et locaux, puisque la production sera préservée pendant tout l’hiver dans une chambre froide », termine M. Bibeau.

​