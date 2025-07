Première édition réussie pour les célébrations communes entre Danville et Val-des-Sources

Val-des-Sources — Nous pouvons dire que l’objectif a été atteint dans le cadre de cette première édition de la célébration de la fête nationale commune entre Danville et Val-des-Sources. Présenté sur le site de la Traversée cette année, l’événement se transportera du côté de Danville l’an prochain, afin de poursuivre les festivités tout ensemble.

C’est donc devant un public enthousiaste et conquis que les artistes en prestations ont généreusement livré des performances musicales dignes de mention pour les quelques centaines de personnes entassées devant la scène.

Mentionnons également que l’organisation, en partenariat avec la STC des Sources, avait mis en place un service de navette pour les citoyens de Danville qui désiraient se prévaloir de l’offre et ainsi se véhiculer en toute sécurité.

Allocutions du maire et de la mairesse, compétition amicale de bras de fer, hommages aux groupes légendaires Offenbach et Corbeau, ainsi que du rock à l’état pur avec les Brasseux ont tour à tour fait le bonheur des visiteurs qui ont également pu se prévaloir des services de nourritures et rafraichissements sur le site.

Voilà donc qui jette des bases intéressantes pour l’avenir et qui ouvre potentiellement la porte à augmenter le partenariat entre les deux municipalités limitrophes.