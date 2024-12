Une offre élargie pour la 5e édition du Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls

Kingsey Falls - Le 15 de la rue Lajeunesse s’illuminera de tous ses feux à Kingsey Falls les 14 et 15 décembre prochain, alors que se tiendra la 5e édition du populaire Marché de Noël Gourmand. Le seul marché en région dédié 100 % au volet gourmand, sera donc de retour avec une panoplie d’exposants et un nombre accru d’activités gratuites.

L’événement qui se déroulera les journées du samedi et du dimanche entre 10 h et 17 h, tout juste en face des locaux de la Miellerie King, proposera aux visiteurs une diversité de produits du terroir ainsi que des alcools. Nouveauté cette année, alors qu’un service de bar extérieur, de même qu’un camion de cuisine de rue (Food Truck) seront sur place afin d’agrémenter le moment et rehausser l’offre aux visiteurs.

Parmi les activités proposées, mentionnons notamment la séance de danse country de Noël le samedi à 13 h, où des classiques du temps des fêtes seront revisités à la manière country pour l’occasion.

De la belle visite viendra ensuite émerveiller les petits et les grands, alors que nul autre que le père Noël sera de passage au Marché Gourmand le dimanche 15 décembre à 14 h, afin de remettre des surprises aux enfants. Il est important de mentionner qu’avant l’arrivée du personnage tant attendu, soit à compter de 12 h 45, les gens sont invités à assister aux spectacles du temps des fêtes des enfants des garderies de Kingsey Falls, ainsi que des écoles primaires de l’endroit et également de Tingwick.

En plus des divers partenaires qui ont rendu ce marché possible, la décoration du site a été réalisée en partie grâce à l’implication active des enfants de la communauté de Kingsey Falls.

« Nous sommes fiers de la mobilisation des enfants et du personnel de l’école Cascatelle, de la garderie éducative Schtroumfpetits et de la garderie Aux Petits Câlins. Tous ont mis la main à la pâte pour faire du site du marché un lieu enchanteur qui reflète le dynamisme de notre communauté », a déclaré, M. René Bougie, directeur général de la Miellerie King et coordonnateur du marché.