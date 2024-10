Galas du Mérite étudiant trio Desjardins pour l’emploi

Val-des-Sources — Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs a couronné la saison estivale des emplois étudiants avec ses galas du Mérite étudiant, qui ont réuni plus de 200 personnes lors de deux soirées tenues à Val-des-Sources et Richmond les 10 et 11 septembre dernier.

« Nous sommes fiers de célébrer ces jeunes talentueux et déterminés qui ont fait leurs premiers pas dans le monde du travail », a déclaré Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

Les galas du Mérite étudiant mettent en valeur les compétences et le dynamisme de la relève et soulignent l’appui essentiel des employeurs qui les accueillent et des partenaires qui financent le projet.

Ces soirées de célébration ont été des moments marquants pour les stagiaires et leurs familles. Employeurs, partenaires et élus régionaux se sont rassemblés pour reconnaître l’engagement des jeunes ayant consacré leur été à des expériences professionnelles enrichissantes, qui leur ont permis non seulement d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de renforcer leurs liens avec la communauté.

Parmi les temps forts, la remise de bourses de 800 $ à chaque apprenti-stagiaire ayant complété un stage de 80 heures dans un organisme local a suscité une vive émotion. Des tirages au sort ont également eu lieu, distribuant plusieurs bourses du Mérite étudiant de 100 $ et divers prix de présence.

Les galas ont aussi rendu hommage aux organismes ayant offert aux jeunes leurs premières expériences de travail. Certains employeurs, remarquables par leur engagement et leur flexibilité, ont reçu la distinction « Employeur Pro-Jeunes ». Les lauréats 2024 sont : la municipalité du village de Kingsbury, L’écocentre Murielle-Lallier et L’OTJ de Ham-Nord.

Le projet est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources et les villes et municipalités participantes. Merci à nos partenaires de croire et d’investir dans la jeunesse année après année.