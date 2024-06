Daniel Pitre reçoit le prix Bâtisseur 2024

Val-des-Sources — Le mercredi 8 mai dernier avait lieu la soirée reconnaissance du Réseau Compétences des développeurs économiques de l’Estrie, laquelle se tenait du côté du restaurant La Suite de Sherbrooke.

Une personnalité bien impliquée dans la région s’est notamment vu honorer pour ses accomplissements professionnels lors de cette soirée.

En effet, œuvrant au sein de la SADC des Sources et occupant le poste de directeur au développement des collectivités depuis plus de 30 ans, M. Daniel Pitre s’est vu remettre le prix Bâtisseur 2024, une distinction annuelle qui tend à reconnaître un membre cumulant plus de 10 années d’implications et qui contribue à un rayonnement régional significatif par ses actions dans le développement économique estrien.

« Monsieur Pitre, occupe le poste de directeur au développement des collectivités depuis 30 ans. Détenteur d’une maîtrise en développement local, il a su développer une vision de développement du territoire en mariant les volets économiques, sociaux et environnementaux qui, selon lui, constituent les piliers du développement local. Comme il le dit si bien : Le développement local constitue l’ensemble du développement et inclut le développement économique. »

« En outre, il a pris en charge le comité de coordination de la planification stratégique du territoire : l’Agenda 21 de la MRC des Sources pendant près de 10 ans, et ce, jusqu’à tout récemment. Visionnaire doublé d’une capacité de se projeter dans l’avenir, il a su mobiliser les forces vives du milieu autour de ce projet collectif ». Entouré de ses collègues de travail, monsieur Pitre a souligné notamment l’importance d’établir des partenariats dans la réalisation des projets de développement. », mentionne la direction de la société d’aide au développement de la collectivité des Sources en réaction à l’heureuse nouvelle.

À noter que M. Pitre est la 16e personnalité à se méritée pareil honneur de la part de ses pairs depuis la création de l’association.