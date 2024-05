Une 87e édition des plus réussie pour l’exposition du Cercle de Fermières de Danville

Danville - Les vendredi 19 et samedi avril, le centre communautaire Mgr Thibault de Danville avait revêtu ses allures de marché d’artisans, alors que le Cercle de Fermières locales y tenait son exposition annuelle regroupant les créations réalisées au cours des 12 derniers mois par ses membres.

Ainsi, ils furent quelques centaines de visiteurs à déambuler dans la grande salle, afin de contempler les œuvres sur place et même de se porter acquéreurs de pièces parmi toutes celles mises à la disposition de la vente.

La présidente de l’organisme, Mme Agathe Boissonneault, se disait très heureuse de constater que l’engouement de la population est toujours bien présent, alors que l’achalandage fut très intéressant et relativement constant tout au long de cette 87e édition.

Il est d’ailleurs à souligner l’intérêt du public porté à l’ouverture officielle de l’exposition le vendredi.

Prenaient part à cette coupure de ruban, les principaux commanditaires de l’événement, une représentante CFQ provinciale, en plus de certains dignitaires politiques, dont notamment le député de Richmond, M. André Bachand, ainsi que la mairesse de la municipalité, Mme Martine Satre.

Bazar artisans, vente de pâtisseries et rafraîchissements, démonstration de tissage, souper spaghetti et soirée bingo font tous partie intégrante de la programmation que le comité organisateur avait concoctée en marge de ce rendez-vous convivial et festif.

Il est également important de mentionner que l’exposition représente toujours une source de financement de premier ordre pour l’organisme danvillois.