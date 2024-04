Le Cercle de Fermières de Danville tiendra son exposition annuelle

Danville - Le Cercle de Fermières de Danville tiendra son exposition de tissages et de confections artisanales les 19 et 20 avril prochain, au centre communautaire Mgr Thibault de l’endroit, situé au 51 de la rue Cleveland.

L’organisme danvillois, fondé en 1937 et qui célèbre donc son 87e anniversaire cette année, invite la population à venir contempler les œuvres issus du talent de leurs membres au cours de la dernière année.

Les visiteurs pourront ainsi bénéficier des confections mises en vente, de même que profiter d’un moment agréable où il sera aussi possible de prendre une petite pause-café et se procurer quelques gâteaux et viennoiseries concoctées par des bénévoles.

« Nous estimons à plus de 250 pièces originales en exposition cette année encore et il est à noter que nous serons à même de retrouver beaucoup de tissages comparativement à la dernière édition. », de commenter la présidente du Cercle de Fermière de Danville, Mme Agathe Boissonneault.

En plus de l’exposition proprement dite, mentionnons le retour du populaire Bingo lors de la soirée du samedi, lequel suivra le traditionnel souper spaghetti, qui lui est prévu à 17 h 30.

À noter que bien que l’entrée à la salle des exposants soit totalement sans frais tout au long de l’événement, les gens désireux de se prévaloir de l’offre du souper, devront débourser la modique somme de 15 $ par adulte, 8 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, alors que ce sera gratuit pour les 0 à 5 ans.

Les heures d’ouverture sont : le vendredi 19 avril de 13 h à 18 h et le samedi 20 avril de 11 h à 16 h. Comme mentionné un peu plus haut, après la fermeture de la salle d’exposition le samedi, suivra le souper à 17 h 30 et le bingo à compter de 19 h.

C’est donc un rendez-vous auquel vous convient fièrement les membres du cercle de Fermières de Danville.