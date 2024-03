Québec octroie 150 000 $ au CAB des Sources pour soutenir le service d’aide aux aînés

Val-des-Sources — Le 19 février dernier, le député de Richmond, André Bachand, a annoncé au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la santé, Mme Sonia Bélanger, un appui financier de 150 150 $ accordé au Centre d’Action Bénévole des Sources par le gouvernement du Québec.

Cette somme octroyée dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), fait suite à l’appel de projets 2023-2024 lancé en juin dernier et permet d’augmenter le nombre de travailleurs de milieu dans les communautés permettant du même coup de joindre et accompagner plus de personnes aînées vulnérables.

Cet appel de projets permet également de venir en appui à des initiatives de gériatrie sociale en cours de déploiement. Le projet du CAB des Sources fait ainsi partie intégrante des 45 retenus et sélectionnés dans le volet -1 pour l’appel 2023-2024.

Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité offre une aide financière à des organismes communautaires pour la mise en place ou le maintien de travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, pour repérer des personnes aînées en besoin, les accompagner vers les ressources utiles à leur situation, contribuer à briser l’isolement des personnes aînées, favoriser leur santé et leur bien-être, ainsi que les soutenir dans leur maintien à domicile.

« Je suis très heureux de cet appui à la communauté de la MRC des Sources qui va faire une très grande différence dans notre capacité à continuer de proposer des services de qualité pour les personnes aînées. C’est une mesure qui contribue à leur maintien à domicile en santé et en sécurité. Merci à nos organismes pour cet accompagnement au quotidien. » De souligner le député André Bachand.

Le directeur général du Centre d’Action Bénévole des Sources, M. Christian Boucher, se montra évidemment très heureux de cette annonce, qui viendra apporter un support indéniable dans la communauté. « Nous pourrons continuer notre travail auprès des aînés de notre région et ainsi éviter qu’un nombre sans cesse croissant d’aînés voie leur maintien à domicile être compromis faute d’avoir pu bénéficier des effets positifs du travail de prévention et d’un repérage en amont. »

« Les travailleurs de milieu et les intervenants en gériatrie sociale jouent un rôle primordial dans notre société, soit celui de favoriser le mieux-être des personnes aînées et de lutter contre leur isolement. Leur mission s’accorde avec les priorités de notre gouvernement et il est important de les soutenir adéquatement dans leurs différentes tâches. Je tiens à remercier les organismes partenaires qui interviennent dans nos communautés et à souligner leur apport indispensable dans la construction d’une société inclusive où il fait bon de vieillir. Merci d’avoir répondu à notre appel à projets. » Mentionna pour sa part la ministre Bélanger par voie de communiqué officiel.