Saint-Denis-de-Brompton — Ils sont encore nombreux à s’opposer à la fermeture du guichet automatique à Saint-Denis-de-Brompton prévu pour le 8 mars prochain.

« C’est épouvantable. C’est une décision qui enlève l’autonomie des personnes âgées. C’est comme si Desjardins voulait que nous déménagions tous dans les grands centres urbains comme Sherbrooke. Dans les faits, ce que ça veut dire, c’est que nous devons déménager si nous voulons conserver un guichet automatique », déplore Jacqueline Tremblay, de Saint-Denis-de-Brompton.

Selon elle, ils sont plusieurs encore à ne pas utiliser l’ordinateur pour communiquer avec leur institution financière. « Quand Desjardins nous dit de demander à notre fille pour compléter une transaction sur ordinateur, elle est où notre autonomie ? », se demande la femme de 73 ans.

Elle se sert du guichet automatique presque toutes les semaines. « Parfois, c’est deux fois par semaine. Je paye mes comptes par le guichet. Je fais aussi des transferts. J’ai un prêt hypothécaire et des assurances. Et lorsque mon prêt hypothécaire sera payé, je vais me diriger vers une banque. Ce n’est pas plus compliqué que ça », affirme Mme Tremblay.

Elle se dit très frustrée par la décision de Desjardins de fermer le guichet. « Selon moi, les guichets représentent un équilibre social. Je demande à Desjardins de reconsidérer sa décision. Je vais faire des pancartes pour signifier mon opposition à cette fermeture. Je vais me déplacer pour démontrer mon indignation. Il faut faire ça vite. La date du 8 mars approche sérieusement. Desjardins ne considère pas les personnes âgées », de dire la femme de Saint-Denis-de-Brompton.

« C’est comme si nous ne faisions plus partie de la société. Je veux que nous puissions démontrer notre opposition. Je suis même prête à aller au coin des rues King et Jacques-Cartier à Sherbrooke pour manifester notre désaccord à la décision de Desjardins », affirme-t-elle.

Selon elle, il y a des gens chez Desjardins qui ne sont pas d’accord avec la décision de couper des guichets et des centres de services dans la région.

