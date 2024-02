Un comité sur pied pour protéger l’église de la démolition

Richmond — Un comité de citoyens est en voie de formation dans le but d’éviter la démolition de l’église Saint-Famille de Richmond œuvrant maintenant comme centre communautaire. Le but ultime est d’acheter le bâtiment pour le transformer en centre multifonctionnel.

« Un comité est en voie d’être formé pour sauver la salle Sainte-Famille d’une éventuelle démolition. Plusieurs personnes sont présentement approchées afin de regrouper les forces vives de la communauté locale dans le but de recycler l’ancienne église Saint-Famille, construite en 1938 », souligne André Bussière de Richmond, l’instigateur de ce projet, qui dit s’opposer toute forme de démolition du bâtiment.

Selon lui, jusqu’à présent, la réponse est bonne au sein de la communauté. « La prochaine étape sera de structurer un regroupement venant de divers organismes et associations. Le projet est de créer un nouveau centre multifonctionnel à vocations diversifiées, en plus de conserver la plus grande salle de réception de la région », soutient M. Bussière qui est aussi conseiller municipal à la Ville de Richmond.

Il tient toutefois à préciser que sa démarche est personnelle et qu’elle ne lie aucunement le conseil municipal.

« Il y a beaucoup de gens intéressés à conserver ce bâtiment accessible à la population. D’ailleurs, l’ancienne église devrait être protégée par la loi sur le patrimoine, le bâtiment ayant été construit avant 1940 », de dire, M. Bussière.

Devant la diminution constante de la pratique religieuse, la paroisse Sainte-Famille se voit obligée d’envisager la fermeture. Le 17 décembre 2000, la dernière messe se dit. Le 31 janvier 2001, le décret de dissolution est signé par l’archevêque. Par la suite, l’église se transforme en centre communautaire.

Propriété de l’organisme communautaire Club Lions Richmond-Melbourne, l’ancienne église transformée en salle de réception est officiellement passée aux mains d’un groupe d’investisseurs montréalais, le 8 février 2021.

C’est à contrecœur que le Club Lions avait dû mettre l’édifice en vente en 2020, mais les coûts d’opérations et d’entretiens du bâtiment étaient devenus beaucoup trop lourds à supporter pour l’organisme.

« L’ancienne église, propriété du Club Lions Richmond-Melbourne, a été vendue à un groupe qui n’a pas d’intérêt pour le développement social et culturel de notre région », affirme le citoyen de Richmond.

Il veut mettre en place le comité avant qu’un permis de démolition ne soit accordé par la Ville de Richmond.

« C’est une bâtisse qui aurait besoin de rénovations mineures, mais rapides. Par exemple, le toit coule », mentionne M. Bussière.

Il souhaite que la Ville de Richmond approuve la démarche. Un organisme à but non lucratif deviendrait le propriétaire des installations sportives et culturelles.