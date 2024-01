L’avenir du club de soccer Magnum des Sources en danger

Val-des-Sources — La direction du Magnum des Sources a procédé au cours des derniers jours, à l’annonce de la précarité entourant l’avenir du club de soccer dans la région. Le manque de bénévole au sein de l’organisme est la principale cause soulevée dans ce dossier.

En poste depuis près de trois ans, la présidente actuelle, Mme Stéphanie Leroux, quittera officiellement ses fonctions dans les prochains jours, mais cette dernière se retire non sans un pincement au cœur, elle qui est associée au Magnum depuis sept ans, donc quatre années à titre de registraire du club.

Dans un entretien accordé à l’auteur de ces lignes, Mme Leroux souligna l’urgence d’agir et de se mobiliser communautairement pour le bien commun des jeunes dans les Sources.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que je quitte un organisme que je chéris et au sein duquel mes enfants ont grandi, mais la réalité est que je crois qu’il est maintenant temps pour moi de passer le flambeau à de nouvelles personnes. Il est à noter que M. Benoît Nadeau, un autre membre CA, a aussi décidé de céder sa place en 2024 après plusieurs années d’implication. C’est donc dire que si des parents de joueuses et de joueurs ou encore des personnes volontaires sont prêts à s’impliquer et s’investir au sein du club, voilà le bon moment, car il en va malheureusement de la survie du soccer dans la région. Nous devons tenir une réunion spéciale le 22 janvier prochain au centre Mgr Thibault de Danville à 18 h 30 où une décision finale sera prise à cet effet. Six postes seront alors en élection au cours de cette soirée, donc quatre sont actuellement vacants. », de préciser, Mme Leroux.

Le soccer a connu une belle progression dans les sources au cours des dernières années et l’an dernier ce sont plus de 240 jeunes de toutes catégories, qui ont pu pratiquer leur sport favori sur les terrains de Danville et de Val-des-Sources.

En terminant, la présidente confia ressentir un certain espoir de voir les activités de l’organisme vieux de plus de 40 ans, se poursuivre, car depuis la parution de la nouvelle sur les réseaux sociaux, une quinzaine de personnes auraient démontré un intérêt à joindre les rangs de l’organisation du club de soccer des Sources.

Un intérêt qui, on l’espère, saura se traduire par une implication officielle pour le bien du jeu et de la santé sportive des jeunes de la MRC des Sources.

​