Richmond — Une soirée d’information sur les droits des locataires en lien avec le renouvellement de bail se tiendra le jeudi 25 janvier prochain, dès 18 h 30, au Café des rêves, 421, rue Principale Nord, à Richmond.

Le bail est-il renouvelé de manière automatique ? Quels sont les délais pour envoyer l’avis de renouvellement ? Que doit contenir l’avis de renouvellement ? Ce sera en fait l’occasion d’obtenir des réponses à ces questions…

La pénurie de logements est un fléau partout au Québec et le Val-Saint-François n’est pas épargné par cet enjeu. Dans ce contexte, il importe de maintenir les gens dans leur logement. Une des façons d’y arriver est de s’assurer que les locataires sont informés de leurs droits, surtout à l’aube de la période de renouvellement de bail. Un comité de travail s’est mis à l’œuvre pour organiser une soirée d’information sur les droits des locataires en lien avec le renouvellement de bail.

L’activité prendra la forme d’une soirée d’information et de discussion autour de beignes et de boissons chaudes lors de laquelle les participants pourront poser leurs questions concernant le renouvellement de bail. La responsable du Service d’aide à la recherche de logement (SARL) à l’OMH, Alexandra Lacasse-Hamel et le représentant de l’Association des locataires de Sherbrooke, Mario Mercier, répondront aux questions. Un petit topo sur la crise du logement sera aussi présenté.

« C’est la première fois qu’une telle rencontre est organisée. Nous nous sommes aperçus en fait qu’il y avait beaucoup de questionnement en rapport avec le renouvellement de bail. Les gens ne sont pas certains. Ils ne savent pas quoi faire et quels sont les délais. Nous nous sommes dit que ça pourrait répondre à un besoin. Une telle soirée pourrait clarifier de nombreux points », de souligner Mme Lacasse-Hamel, intervenante au Service d’aide à la recherche de logement du Val-Saint-François, un des organismes responsables de cette rencontre.

L’activité est aussi organisée par l’Association des locataires de Sherbrooke et par l’équipe d’organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie, CHUS du Val-Saint-François.