Des personnalités de marque de passage à la société d’histoire d’Asbestos

Val-des-Sources — Le dimanche 26 novembre dernier, la société d’histoire d’Asbestos a eu le privilège de recevoir de prestigieux visiteurs, alors que le gestionnaire de profession et ancien résident de la ville d’Asbestos, M. Gérard Veilleux, était de passage dans les locaux de l’organisme en compagnie de sa conjointe, Mme Lisette Jean, fondatrice de la Maison Monbourquette.

En effet, les invités du jour avaient généreusement accepté l’invitation lancée par la société d’histoire valsourcienne, afin de venir échanger avec eux.

Détenteur d’un baccalauréat en commerce de l’Université Laval, puis d’une maîtrise en administration publique de l’Université Carleton à Ottawa, Gérard Veilleux occupa différents postes en importances au cours de sa carrière, dont notamment : Secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et greffier suppléant du Conseil privé de 1982 à 1986, puis nommé secrétaire du Conseil du trésor un peu plus tard cette année-là. Président de la Société Radio-Canada de 1989 à 1993, en plus de siéger à la vice-présidence de Power communication et de Power Corporation pendant plusieurs années.

Ce dernier a profité de son passage à la société d’histoire pour entretenir l’auditoire sur ses souvenirs de la ville d’Asbestos, ainsi que de son parcours professionnel pour le moins hors de l’ordinaire.

Comme mentionné un peu plus haut, l’administrateur était accompagné de Mme Lisette Jean, fondatrice et présidente du conseil d’administration de la Maison Monbourquette, un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes endeuillées depuis 2004.

C’est à la suite d’une expérience personnelle et d’une rencontre avec le prêtre oblat, psychologue et écrivain Jean Monbourquette, que l’idée de fonder une Maison de soutien dédiée à la cause et au soutien des personnes endeuillées en son honneur, à germée dans la tête de Mme Jean.

C’est donc avec grand intérêt que les personnes sur place ont écouté l’allocution de la présidente. Le parcours du couple invité se rejoignait également en un tronc commun, alors que Gérard Veilleux préside actuellement le conseil d’administration de la Fondation Monbourquette.

« M. Veilleux a tout à fait conquis son auditoire, de par sa gentillesse, son humanisme et son intelligence. Ce fut un privilège de pouvoir rencontrer ce grand homme ! De plus, Mme Jean, fondatrice de la Maison Monbourquette, nous a entretenus sur son organisme d’aide pour le deuil. À n’en pas douter, cette activité fut un grand succès ! », de mentionner Mme Nicole Goudreau, membre du CA de la société d’histoire d’Asbestos.