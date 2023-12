Le Provigo de Windsor distribue des chèques à des organismes

Windsor — Grâce à la vente de ses sacs réutilisables (Récup’don), la direction du Provigo François Gauthier de Windsor remet des chèques à des organismes de la région.

Jusqu’à présent, Provigo a remis des chèques de 500 $ à la Maison de la famille Les Arbrisseaux, à Action Partage et au Carrefour jeunesse-emploi — Action sport vélo. Et d’autres organismes suivront…

En fait, pour chaque sac réutilisable vendu, Provigo François Gauthier remet 1 $ à la communauté par ces dons faits aux organismes de la région.

« C’est la deuxième fois que nous faisons faire 5000 sacs réutilisables à l’effigie du magasin. C’est donc 5000 $ que nous pouvons remettre à des gens d’ici qui aident les gens d’ici », de dire François Gauthier, propriétaire du Provigo de Windsor.

Par exemple, la direction de Provigo François Gauthier a visité dernièrement Action sport vélo et le Carrefour jeunesse-emploi.

« Quel organisme génial ! Nous avons eu la chance de pouvoir faire le tour des installations. C’est une équipe dévouée pour nos jeunes leur donnant ainsi une expérience de travail supervisé. Ils recyclent et réparent des vélos pour vendre à des prix qui permettent à tous de pouvoir participer à un sport à petits prix », souligne M. Gauthier.

« Nous donnons déjà beaucoup à la communauté. C’était une façon d’en faire encore plus. C’est l’idée que nous avons trouvée pour être encore plus engagée au sein de la population », soutient le propriétaire.

Et la population semble attachée à son épicerie de la rue Saint-Georges à Windsor. « Ça fait longtemps que ce commerce existe. Cette épicerie a presque toujours fait partie de la Ville de Windsor. Les gens s’en sont approprié. C’était notre but : de mettre en place un commerce où les gens puissent se rencontrer, se parler, au bout d’une rangée. Nous voulions en faire un lieu familial. Et je crois que c’est réussi », affirme M. Gauthier.