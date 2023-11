Saint-François se mobilise contre la fermeture du guichet

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La décision de Desjardins de fermer le seul guichet automatique à Saint-François-Xavier-de-Brompton le 6 décembre ne passe pas comme une lettre à la poste. La communauté se mobilise. Une pétition sera lancée sous peu.

En fin de semaine, une quinzaine de citoyens ont formé un comité qui demande à Desjardins de revoir sa décision de fermer le guichet automatique situé dans le même bâtiment que le Café Fabulé.

« Il y a plein d’inconvénients pour l’économie locale. C’est un manque de respect envers les bâtisseurs de Desjardins. Ça va à l’encontre du mouvement coopératif », lance d’entrée de jeu un des membres du comité, René Lapierre.

Selon lui, cette décision nuira au plan de développement mis de l’avant par les autorités municipales. « Ce sont les petites municipalités rurales qui ont créé Desjardins. En fermant le guichet, Desjardins vient s’attaquer aux fondations mêmes du mouvement. Les guichets, ce sont les derniers points d’accès pour les petites municipalités », de dire M. Lapierre, qui est membre Desjardins.

Il estime que la fermeture du guichet aura des impacts majeurs sur les différents comités et associations de la région de Saint-François-Xavier-de-Brompton. « Ça va détruire une partie de l’économie locale. Par exemple, avec la fabrique, les gens passent au guichet avant d’aller faire un don à l’église. Il y a aussi tout ce qui touche aux ventes de garage. Ça va également affecter le tourisme. Les gens vont au cœur du village pour avoir de l’argent. C’est pareil pour les maraîchers », de dire le citoyen de Saint-François.

M. Lapierre insiste sur le fait que ce n’est pas tout le monde qui est branché sur Internet. « Et à Saint-François, il y a un problème pour les cellulaires. Ce n’est pas très pratique pour transiger sur le web. La couverture cellulaire déficiente sur le territoire empêche l’utilisation des données cellulaires nécessaires aux transactions en ligne », souligne-t-il.

Selon lui, le retrait du guichet constitue la perte d’un service de proximité essentiel aux citoyens, aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux commerçants de la municipalité.

« Les personnes âgées auront de la difficulté à faire ce virage. Il y a quelques années, on leur a indiqué comment utiliser un guichet. Maintenant que tout va bien, on leur enlève et on leur demande d’apprendre une autre façon de gérer leur argent. C’est inadmissible. Nous avons travaillé pour construire tout ça. On arrive à la fin de notre vie et on voit ça disparaître », déplore M. Lapierre.

« Les autorités municipales travaillent pour qu’on puisse vivre dans une société axée sur la mobilité durable. Ce n’est pas de cette façon que nous atteindrons cet objectif. On ne peut pas changer le système économique de façon aussi drastique », s’indigne-t-il.

Selon lui, il faudrait que Desjardins applique une plus longue période de transition avant la fermeture du guichet. « On dirait que Desjardins a pris cette décision sur un coup de tête. Pourtant, le guichet est à la base de Desjardins. Il y a des gens qui ont signifié leur intention de changer d’institution financière si la fermeture du guichet se fait comme prévue le 6 décembre », termine M. Lapierre.

Dans ce sens, le jeudi 9 novembre, le comité opposé à la fermeture du guichet lancera une pétition sur le terrain du bâtiment abritant les installations de Desjardins.

Les gens seront présents à partir de 16 h pour un 4 à 7. L’objectif est de pouvoir recueillir un maximum de signatures.