Grande vente de garage au profit de la coopérative d’habitation pour aînés La Brunante

Racine — La Brunante, la coopérative d’habitation pour aînés de Racine, fêtera son 20e anniversaire le 9 septembre prochain.

Pour cette occasion, plusieurs personnes et organisations de la municipalité ont déjà montré leur intérêt et manifesté leur intention de contribuer à la fête.

Le propriétaire des Cochons tout ronds, Patrick Mathey, collectionne et entrepose une quantité d’objets divers : bibelots, meubles, outils, etc. Ce dernier veut tout mettre en étalage dans une grande vente de garage derrière son usine et sa boutique les 19 et 20 août prochain.

Pour manifester son intérêt pour La Brunante, il remettra tout l’argent de la vente à cette maison pour nos aînés. Une passion de collectionneur inédite. Venez en profiter!

La vente aura lieu au 192, route 222 à Racine.