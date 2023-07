Une année exceptionnelle pour la SADC des Sources

Val-des-Sources – La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) des Sources a présenté un rapport annuel qui démontre qu’elle a connu une année exceptionnelle dans son rôle d’accompagnement et de soutien auprès des entreprises et des collectivités de la région des Sources.

Grâce au programme d’aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR), 10 entreprises ont bénéficié d’une aide financière non remboursable totalisant 270 947 $ leur permettant de réaliser des investissements visant à adapter leurs produits et services afin de leur permettre de mieux saisir les opportunités qu’offre la relance touristique.

Dans le volet soutien aux entreprises et aux organismes, 42 projets ont profité d’une enveloppe totale de 156 263 $ en aide financière non remboursable.

Dans le volet financement d’entreprise, 16 prêts ont été accordés pour un total de 864 750 $. Quant au fonds Stratégie jeunesse (18-39 ans), 12 prêts ont été accordés pour un total de 178 000 $ dont 69 % en démarrage de nouvelles entreprises.

En outre, la SADC participe activement au développement du milieu en tant que partenaire majeur de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources pour les projets Les CHEFS et Performance PME ainsi que du Carrefour jeunesse emploi pour les projets Mon avenir Ma région, Trio étudiant et Place aux jeunes.

La SADC des Sources agit aussi en tant que coordonnatrice de l’Agenda 21 des Sources. Comme elle est engagée dans le développement durable en raison de sa mission, la SADC a conçu et lancé la plateforme « Action citoyenne durable », une initiative qui favorise le déploiement d’actions répondant aux objectifs de l’Agenda 21 ainsi qu’aux 17 objectifs en développement durable de l’ONU.

« Nous venons de terminer notre 37e année d’existence. Le ralentissement économique des dernières années a fait place à une reprise économique qui fut stimulée par différents programmes mis à la disposition des entreprises du territoire » a souligné monsieur Marc Grimard, directeur général de l’organisme. « Nous poursuivons notre tâche qui est de créer un environnement propice au développement territorial durable », de renchérir Pascal Lapointe, président.