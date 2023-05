Reconnaissance des bénévoles de la région de Richmond

Richmond — Les municipalités du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne et de Richmond ont tenu à rendre hommage aux bénévoles de la région dans le cadre de la 49e semaine de l’action bénévole qui se tenait du 16 au 22 avril dernier sous le thème « Bénévolons à l’unisson ! »

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel et une trentaine d’organismes sociocommunautaire du milieu étaient représentés. Il s’agissait d’une occasion de reconnaitre l’apport important de 30 bénévoles qui consacrent leur temps « libre » à soutenir une cause en laquelle elles et ils croient profondément.

Les représentants des municipalités des Cantons de Cleveland, Canton de Melbourne, Kingsbury et Richmond ont reconnu que l’apport des bénévoles dans une communauté est essentiel au dynamisme et qu’il répond à plusieurs besoins et contribue au mieux-être de toute la population.

Au cours de la rencontre, on a profité de l’occasion pour souligner l’implication sans borne de la « bénévole de l’année ». Le comité de sélection, formé d’élus municipaux, a décerné cette reconnaissance à Louise Viens. Cette dernière s’est notamment impliquée, au cours de sa vie, à la bibliothèque de Richmond, plusieurs associations sportives et depuis quelques années, à la popote roulante. Elle s’est vu remettre divers cadeaux, dont un panier de produits régionaux et des peintures sur ardoise gracieuseté de l’artiste Sandra Roberts.