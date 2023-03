Le Festival du patrimoine irlandais de Richmond est de retour

Richmond —La Société St-Patrick de Richmond est heureuse d’annoncer sa superbe programmation pour le Festival du patrimoine irlandais cette année.

Ce Festival, qui dure presque un mois et a été créé avec le soutien de ses partenaires et commanditaires, va offrir une gamme complète d’activités pour tous : musique, narration d’histoires, événements artistiques et patrimoniaux… sans oublier son célèbre Défilé !

Les festivités vont commencer le 4 mars et se poursuivre jusqu’au 26 mars 2023.

4—26 mars : Histoires d’immigrants irlandais accompagnées de musique irlandaise traditionnelle jouée par Isabelle Gosselin. Ateliers sur le travail du bois avec des outils manuels.

4 mars : Souper au bœuf salé.10 mars : Spectacle Road to Connolly17 mars : Concert piano et voix avec la musicienne Erin Maloney.

18 mars : Célébrations de la musique celtique. En direct ! Spectacle traditionnel du Jour de la Saint-Patrick au Centre d’art de Richmond avec la participation du groupe Solstice et en ouverture Slainte Mhaithe — offrant histoires et musique d’ici.

19 mars : Toute une journée d’activités pour tous les âges : concert de musique irlandaise avec Erin Maloney {orgue), Adam Charette-Côté (trompette) ; spectacle de musique en plein air ; exposition d’art au Bureau d’accueil du Pays de l’ardoise ainsi que le toujours populaire Défilé du Jour de la Saint-Patrick et les danses Trad qui lui font suite. Le défilé de la Saint-Patrick débutera à 14 h sur la 7e avenue et traversera la ville en suivant la ligne verte.

22 mars : Thé et causeries — Lecture de littérature canado-irlandaise dans le cadre des mercredis « Bien être des ainés ? » (Cette programmation est en anglaise seulment)

26 mars : Brunch de la Société Saint-Patrick.

26 mars : Hommage aux Irlandais — artistes locaux offrant musique, chants et histoires. De nombreux événements sont gratuits. Les dons sont gracieusement acceptés.

« Le Festival est une belle occasion de célébrer notre patrimoine commun ! Nous avons hâte de vous accueillir. » Erika Lockwood, présidente de la Société St-Patrick de Richmond et de la région

Pour plus d’informations sur le Festival du patrimoine irlandais de cette année, visitez : richmondstpats.org.

Ce festival a été rendu possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada et de nombreux commanditaires et partenaires dont le Centre d’art de Richmond, les municipalités de Cleveland, Melbourne et Richmond ainsi que des organisations locales.