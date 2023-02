Un carnaval de feu à Saint-Claude

Saint-Claude —Le carnaval d’hiver de Saint-Claude aura lieu les 17 et 18 février prochain ; pas moins de 12 activités gratuites seront offertes aux gens présents. Entre 200 et 300 visiteurs sont attendus pendant l’événement.

« Ça va très bien en ce qui concerne l’organisation. Nous avons tous bien hâte à la semaine prochaine », lance François Séguin, intervenant en loisirs et en communication à la municipalité de Saint-Claude.

Soirée disco

Le vendredi soir 17 février, il y aura une soirée disco sur patins à la patinoire extérieure à partir de 19 h.

« Sortez vos vieux habits et venez patiner sous les projecteurs accompagnés de la meilleure musique disco ! Un feu de joie sera sur place afin de réchauffer nos cœurs et vos vêtements fluo. Cette soirée sera sous la supervision de Tommy Bilodeau, de T. B. Solution évènementielle », raconte M. Séguin.

Sur les lieux des activités, plus d’une dizaine de bénévoles accompagneront l’intervenant en loisirs pour le bon déroulement des activités.

Un samedi rempli d’action

La programmation du 18 février sera marquée d’une tonne d’activités pour tous, entre 10 h et 16 h : lancer de la hache, tir à l’arc, mini-golf, trottinettes des neiges, eurobenji, la traditionnelle tire d’érable (service à 15 h), des jeux gonflables, un concours de sculpture sur neige et plus encore ! Tout cela accompagné d’un feu de joie, du café et du chocolat chaud gratuit.

Un tournoi de cartes de 500 aura lieu à la salle communautaire toute la journée du samedi. Le coût est de 8 $ et les inscriptions sont prévues entre 8 h 30 et 9 h.

Toutes les activités auront lieu au parc de l’Église, situé au 295, route de l’Église. La cantine du terrain de balle sera ouverte le samedi midi pour l’occasion.

Un spectacle qui réchauffe !

Pour une première fois depuis plusieurs années, un duo de cracheur et de jongleur de feu fera une prestation le samedi à 14 h 30. « Tous sont invités à y assister, cela risque d’être très spectaculaire », insiste le responsable des communications à Saint-Claude.

« Nous avons de belles activités pour les petits et les plus grands. Il y en a pour tout le monde. Ça va être très plaisant », soutient M. Séguin.