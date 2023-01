Vous avez reçu un message texte, un courriel ou un appel suspect de l’ARC? Il s’agit probablement d’une arnaque

Nous avons tous reçu des messages textes, des courriels et des appels provenant soi-disant de l’Agence du revenu du Canada. On a même parfois l’impression que les fraudeurs donnent plus de nouvelles que les membres de la famille.

Mais ce n’est pas parce qu’ils tiennent à nous. Les fraudeurs incitent les gens à révéler leurs renseignements personnels et financiers. Leurs stratagèmes sont de plus en plus crédibles, et de plus en plus de gens risquent de perdre de l’argent.

Pour se protéger, il est important de savoir comment déceler une arnaque.

Les fraudeurs vont parfois :

- vous demander des renseignements personnels pour supposément vous envoyer un remboursement;

- insister pour agir sans délai sans trop vous expliquer pourquoi;

- vous faire peur en vous faisant croire que vous devez payer une dette fictive;

- vous menacer d’arrestation ou d’expulsion;

- vous demander d’utiliser un mode de paiement inhabituel, par exemple une carte-cadeau, une carte de crédit prépayée ou de la cybermonnaie, comme la cryptomonnaie;

- vous demander les numéros de votre carte de crédit, de votre compte bancaire ou de votre passeport;

- vous inciter fortement à visiter un faux site Web pour vérifier votre identité;

- vous demander de cliquer sur un lien pour remplir un formulaire en ligne.

Si vous recevez un appel, un courriel ou un message texte de ce genre, arrêtez-vous et écoutez la voix de votre raison. Avant d’agir :

1) Posez-vous les questions suivantes :

- Est-ce que je leur dois de l’argent?

- Y a-t-il une raison pour laquelle ils communiquent avec moi?

- Cela semble-t-il trop beau pour être vrai?

- De quelle manière l’ARC communique-t-elle avec moi normalement?

2) Vérifiez si vous avez un message dans Mon Dossier en ligne.

3) Supprimez le message du fraudeur ou, si vous avez des doutes, appelez l’ARC.

En fait, il se peut que l’ARC doive prendre contact avec vous. Lorsque c’est le cas, des employés légitimes vous donnent leur nom, le bureau d’où ils appellent et un numéro de rappel.

Pour savoir ce que les employés de l’Agence du revenu du Canada font et ne font pas quand ils communiquent avec des contribuables, allez sur canada.ca/evitez-les-arnaques.

www.leditionnouvelles.com