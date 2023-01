Le Maxi de Richmond amasse un montant record lors de la guignolée 2022

Richmond – La guignolée 2022 du magasin Maxi Richmond passera à l’histoire alors qu’une somme record de plus de 16 000 $ a été amassée, pulvérisant ainsi l’objectif de départ du comité organisateur qui avait été fixé à 8000 $.

Cette performance a été accueillie avec joie et surtout une grande fierté par les responsables de cette activité qui n’ont pas ménagé les efforts de sollicitation auprès du public, entre le 21 novembre et le 24 décembre derniers.

« Nous sommes littéralement enchantés des résultats et jamais dans nos rêves les plus fous nous ne pensions récolter un tel montant », a déclaré avec émotion, la responsable de l’activité Manon Beaudoin, gérante des caisses au Maxi Richmond.

Par le passé notre plus gros montant recueilli avait été de l’ordre de 11 000 $ et cette année les gens ont été hypergénéreux et nos employés ont été très motivés et enthousiastes. C’est le plus gros montant récolté par les magasins Maxi au Québec et pour une petite communauté comme Richmond c’est tout un exploit que nous venons d’accomplir », a-t-elle ajouté.

Outre les dons offerts par les gens lors de leur passage au Maxi, quelques activités de levée de fonds ont aussi été organisées, dont un souper spaghetti, sous la responsabilité de Jeff Lacombe, qui a permis de récolter plus de 1000 $ et la vente d’un batteur avec socle, par Roxanne Bérubé laquelle a rapporté une somme de 970 $. La journée de la guignolée des médias a pour sa part été des plus fructueuses avec une récolte record de 6219 $.

Grands gagnants

Outre les caissiers et caissières du Maxi qui ont sollicité les clients et les bénévoles qui ont pris part à la guignolée des médias en bravant le froid dans la rue, les grands gagnants de cette guignolée sont trois organismes de Richmond et surtout, les gens dans le besoin.

Il s’agit des Tabliers en folie, du Centre d’action bénévole pour le projet de la Popote roulante et le conseil 1950 des Chevaliers de Colomb. Ils recevront chacun un montant de plus de 4500 $ leur permettant de poursuivre leurs œuvres auprès des gens et des familles les plus vulnérables de Richmond et des municipalités environnantes. L’organisme Moisson Estrie reçoit pour sa part la dernière partie des dons amassés, lui qui vient en aide également aux organismes de bienfaisance locaux.

« Un très gros merci à nos employés et à tous les bénévoles ainsi qu’aux gens de Richmond et des municipalités environnantes pour leur grande générosité », a exprimé en terminant, Mme Beaudoin.