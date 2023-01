Gagnante de la Loterie voyage de décembre

Nicole Beaudoin est l’heureuse gagnante du 2500 $ de la Loterie Voyage de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François pour le mois de décembre. Le tirage a été fait au salon de coiffure Coiff-Nous, fier collaborateur pour les ventes de billets pour la Loterie Voyage et pour le souper aux homards 2022 et 2023. Félicitation à Mme Beaudoin, qui est une fidèle de la Loterie Voyage depuis le début. Sur la photo, on reconnaît Christine Léveillé (salon de coiffure), Nicole Beaudoin, Denis Dion (de la Fondation) et Stéphanie McLaughlan (salon de coiffure).