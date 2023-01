Les conditions climatiques forcent l’annulation du Carnaval de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor —Au cours des derniers jours, le comité sport et loisir de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor a annoncé devoir annuler la tenue du Carnaval en raison d’un manque évident de neige.

Rappelons que celui-ci devait avoir lieu au cours de la prochaine fin de semaine, soit du 13 au 15 janvier 2023. L’un des membres du comité organisateur, M. Joël Bernard, nous confiait que pour le moment le tournoi de 500 à la salle paroissiale, était encore à l’horaire de la programmation, étant donné le fait qu’il s’agit d’une activité intérieure.

De plus, il appert, selon les informations recueillies via les publications du comité, que le diner spaghetti, dont les profits sont prévus être remis à l’école du village, sera également maintenu. C’est donc dire qu’il s’agit de partie remise, notamment en ce qui concerne le tournoi de hockey bottine (Snoot), la course de barils en motoneige, de même que la randonnée nocturne en raquettes et autres.

Les organisateurs n’écartent cependant pas la possibilité de tenir une journée hivernale prochainement, afin de pallier le fait d’avoir dû malencontreusement annuler le Carnaval.

Les gens peuvent consulter le site internet de la ville de Saint-Georges-de-Windsor ou encore la page Facebook du comité sport et loisir pour en apprendre davantage sur les prochains développements.