Lancement de la 3e édition du Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls

Kingsey Falls – Le Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls revient pour une 3e année avec encore plus d’exposants et d’activités gratuites. Lors de la fin de semaine du 17 et 18 décembre 2022, c’est plus d’une quinzaine d’exposants agroalimentaires et d’artisans qui vous attendent dans un lieu enchanteur illuminé de milles et une décoration.

Ce marché extérieur se déroulera au 15 rue Lajeunesse à Kingsey Falls juste en face des locaux de la Miellerie King les samedis de 10 h à 18 h et les dimanches de 10 h à 17 h.

Le vrai père Noël parmi nous le dimanche 18 décembre dès 14 h

En plus des exposants présents, le père Noël viendra faire son tour tous les dimanches de 14 h à 15 h pour remettre des surprises aux enfants présents. Il arrivera directement du pôle Nord à bord de son charriot tiré par des chevaux.

Le samedi 17 décembre à 15 h – L’heure du conte avec Jean-Luc Boutin

Le conteur Jean-Luc Boutin viendra animer le samedi 17 décembre dès 15 h avec son heure du conte. Il nous partagera notamment son fameux conte intitulé : l’origine de la neige. Héritier d’un vaste répertoire de tradition orale, Jean-Luc se passionne pour les contes depuis son plus jeune âge.

Une communauté impliquée

En plus des divers partenaires qui ont rendu ce marché possible, la décoration du site a été réalisée en partie grâce à l’implication active des enfants de la communauté de Kingsey Falls. « Nous sommes fiers de la mobilisation des enfants et du personnel de l’école Cascatelle, de la garderie éducative Schtroumfpetits et de la garderie Aux Petits Câlins. Tous ont mis la main à la pâte pour faire du site du marché un lieu enchanteur qui reflète le dynamisme de notre communauté » a déclaré René Bougie, directeur général de la Miellerie King et coordonnateur du marché.

Le marché est rendu possible grâce au soutien majeur de Cascades, de la Société d’Initiative économique de Kingsey Falls, du Gouvernement du Québec et de la Miellerie King — distillerie et hydromellerie.